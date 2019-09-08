俄羅斯、烏克蘭交換70囚犯　導演、記者都成政治犯…家人團圓淚崩

▲俄羅斯、烏克蘭進行換囚，親朋好友在機場流下淚水。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

俄羅斯、烏克蘭7日完成外界關注的換囚作業，此次行為旨在緩解兩國的緊張關係；烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在機場迎接獲釋的公民時表示，「我們必須採取全部的措施，結束這場可怕的戰爭。」而回到烏克蘭的35人中，包括知名導演森佐夫（Oleg Sentsov）、記者蘇先科（Roman Sushchenko）。

俄、烏彼此交換總共70名囚犯，各自的飛機分別載有35人，隨後降落在首都莫斯科與基輔；被釋放的人中，包括24名烏克蘭船員，以及1名與造成298人死亡馬航MH17航班墜毀事件相關的人士。

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澤倫斯基是新上任的烏克蘭總統，他曾提及，自己的首要任務就是結束衝突。俄羅斯則表示，很高興本國公民已回國；俄方官員補充，在釋放囚犯方面取得進展，對於改善「圍繞烏克蘭危機解決方案的氛圍」非常重要。

▲烏克蘭總統澤倫斯基擁抱獲釋的囚犯。（圖／路透）



BBC報導，俄羅斯尚未確認被烏克蘭釋放的囚犯姓名，過程相當低調，起初的團聚活動也不對外公開。然而，烏克蘭情形則完全不同，獲釋公民來到鮑里斯波爾國際機場（Boryspil airport）與親人會面，周邊還有大批媒體；烏克蘭政府也公布35名囚犯的名單。

獲釋的人中，包括去年11月在克里米亞海域被俄羅斯拘留的24名烏克蘭船員；今年5月，國際法庭命令俄羅斯釋放船員與船隻。另外，烏克蘭電影製片人森佐夫被控在克里米亞策畫恐怖主義行為，2015年遭判刑20年，也同樣得以返家；他被視為烏克蘭在俄羅斯的頭號政治犯。

▲導演森佐夫來到烏克蘭後緊緊擁抱女兒。（圖／路透）



2014年，俄羅斯合併克里米亞半島，俄方支持的叛軍在烏克蘭東部兩個地區發動暴動，此後兩國關係惡化。頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）地區的紛爭中，超過1.3萬人喪生。

俄羅斯外交部透過聲明表示，此次雙方互相釋放囚犯是正面的訊號，必須採取其他重要措施，來打破俄、烏現階段的僵局。美國總統川普也在推特寫道，這可能是俄烏走向和平的重要一步。