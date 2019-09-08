暴吃搭配「零卡碳酸飲料」比較健康？美研究：人工甜味更致命

▲研究指出，零卡可樂未必比較健康。（圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

許多人有「零卡碳酸飲料」比較健康的迷思，常常會選擇以此代替一般飲料。《美國醫學會期刊》刊登的最新研究顯示，零卡軟性飲料通常會添加人工的甜味劑，較容易引發循環系統疾病，早死的風險甚至比不喝無糖飲料者高26%，也就是說，喝「健怡可樂」不一定比「可口可樂」更健康。

《美國醫學會期刊》針對「無酒精」的軟性飲料與受試者死亡率的關聯的進行研究，而軟性飲料普遍定義為酒精體積比不到千分之5的天人或人工飲料，例如咖啡、茶、果汁、碳酸飲料、乳製品、礦泉水等。研究團隊在1992年到2000年間，從歐洲10國蒐集了超過52萬名的受試者，其中有45萬名左右被納入，平均追蹤16年後得到數據結果。



在此期間，有4萬1600名受試者死亡，參加研究之前，受試者會被要求填寫喝飲料的習慣，包含碳酸飲料、濃縮果汁和能量飲料等等。結果縣市，每月喝少於一杯軟性飲料的受試者中，有9.3%在研究期間死亡，而每月喝兩杯或更多的受試者，則有11.5%死亡。統計也顯示，一個月喝超過兩杯的群體，比起完全不喝含糖飲料的人，致死率多了26%。

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這些受試者攝取的飲料包括含糖或是人工甜味劑的飲料，男女的結果都差不多。研究人員指出，雖然已知含糖飲料與肥胖有關，但無法解釋致死率較高的原因，進一步針對個案分析後，他們發現，頻繁攝取含人工甜味劑的軟性飲料容易導致循環系統疾病，而含糖的軟性飲料會提高因消化疾病的死亡風險，另外，大部分的軟性飲料也與帕金森病死亡風險增加有關。

不過營養學和公衛專家也指出，有一種可能性是許多人認為，零卡的「人工甜味劑」飲料相比之下更健康，因此會拿來當暴吃時的好夥伴，減低自己的罪惡感，或是認為其有「減肥」功效，因此不知不覺中喝下更多的飲料，並吃下梗多的不健康食品。

法國鶻家健康與醫學機構「Inserm」的托維爾博士（Dr Mathilde Touvier）贊同這項研究，他提到，這個結果可以督促公衛單位可以加強對含人工甜味劑飲料的規範。英國提賽德大學（Teesside University）的公衛衛生營養學教授萊克（Amelia Lake）則表示，通常這種標榜「零卡」的人工甜味飲料都會自稱比較健康，因此這樣的研究結果很有趣，也可以讓人們更加重視對飲料攝取的選擇。