一招變美／「最美周芷若」周海媚凍齡保養超簡單　4步驟養出透亮少女肌

▲今年52歲的周海媚被網友大讚駐顏有術。(圖／翻攝微博＠周海媚、周海媚工作室，以下同)

記者張毓容／綜合報導

被譽為歷屆以來「最美周芷若」的女星周海媚，憑著1994年馬景濤版《倚天屠龍記》中充滿靈氣的扮相，美得深植人心，今年初出席粉絲見面會，更特地重現當年周芷若扮相，被粉絲狂讚「還是那麼漂亮一點都沒變」「心中永遠的女神」「仙氣不變」。

52歲的她，根本是不老傳說，氣質依舊，臉上也幾乎沒留下歲月痕跡，被眾多粉絲狂問保養秘訣，近日她就在網上公開自己的保養過程，素顏肌膚狀態更是澎潤透亮不輸少女，但仔細看她的保養其實很簡單，只有重點4步驟，跟著做也完全無負擔，快一起來學學！

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周海媚近日在雜誌拍攝工作完成後，跟粉絲分享自己的保養之道，她邊卸妝邊提醒大家保養前一定要記得先做好卸妝、清潔，「現在有很多年輕女孩，因為工作勞累、時間太晚等各種原因，不卸妝就直接睡覺，這樣其實對皮膚非常不好！」

清潔完後，她的保養第一步就是噴玫瑰花水，這裡還暗藏一個小撇步，噴了玫瑰花水後，再用化妝棉擦一下臉，「這也算是卸妝的最後一步！如果前面卸妝卸得不夠乾淨，這樣擦可以把殘留的粉都擦掉」對她來說，噴玫瑰花水這一步很關鍵，不僅可以進一步清潔殘留髒污，還能為疲勞了一天的肌膚提供第一層滋潤打底。她也提到，愛用玫瑰花水，除了保濕，還可以幫助收縮毛孔。

噴完玫瑰花水後的步驟，其實跟大家都一樣，就是使用精華液。她認為精華是幫肌膚滋養的最關鍵步驟，對保養皮膚來說是最好的，她大多會選擇以保濕為基礎，搭配有抗氧化、提亮功能等的精華液，她笑說「給足肌膚營養和水分，臉部澎起來，自然看起來毛孔就小了，皮膚也更有光澤。」

接下來就是基本水精華乳三步驟裡的擦乳液。她目前因工作長期定居在北京，當地氣候較為乾燥，因此她很重視保濕，乳液也選保濕型的，但是肌膚狀況，有時也會把乳液替換成更滋潤的乳霜，加強保濕效果，同時讓精華鎖在肌膚裡好好吸收。

前面看似跟一般人保養步驟都一樣，好像很簡單，沒什麼特別的，但重點就在這最後的第四步，再噴上「生物胜肽水」。她提到現在保養品科技日新月異，她也很重視抗老這部分，而「生物活性胜肽」對肌膚抗衰老有混大家做，所以她每次保養最後一定會噴上胜肽水，再給肌膚一層營養和保護。

最後她也提到，自己的保養步驟比起很多保養達人來說簡單很多，但她認為護膚其實沒那麼複雜，唯一所謂的「秘訣」就是保濕，當然前提是清潔要先做到位！「像我用的東西其實是很普通的，多保濕，你的皮膚就會非常好了！」



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