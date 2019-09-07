機上廁所苦等10分鐘！門一開「1男1女走出」　球星發文：我都看到了～

▲機上廁所裡擠了一男一女。（圖／翻攝自Instagram／barstoolsports）

記者黃心瑀／綜合報導

美國聯合航空一架飛機上日前出現超尷尬的一幕，一群人在機上極為少數的廁所前苦等，但始終不見有人出來，10分鐘過後，除了一名身穿紅色帽T的男子走出來，從狹窄的空間裡又走出一名女子。看著這副景象，兩人在裡頭做了甚麼事似乎不言而喻，而這一切更被旁人錄影，引起網友關注。

根據外媒報導，美國海灘排球運動員史塔佛德（Stafford Slick）日前搭乘聯合航空的飛機時，拍下了這個影片，更寫下了「我已經看到了一切」的留言。影片中先是出現了好幾名女性在廁所外面，等帶了10分鐘的場面，還可以看到一名空服員推著飲料車經過時說「你還在這裡？」隨後乘客則是回答「裡面有人。」

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過沒多久，廁所的門被打開了，一名身穿紅色帽T的男生先走出來，後頭隨即也走出來一名穿著帽T的女子，兩人快步走出低頭不語，而在排隊的人則是一臉忍不住的樣子，快步衝進廁所。

史塔佛德表示，在外面等候的女士們急到都快貼上洗手間了，搭了那麼多次的飛機，這樣的經歷還是第一次，因為一直以來都只有聽聞過這樣的事情，但從沒想過會在現實中遇到，並且透過自己的眼睛看到。

Nutting at 30,000 feet just slaps different @kfcradio (Via @staffordslick)

Barstool Sports（@barstoolsports）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 6 日 上午 10:41 張貼