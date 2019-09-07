內心常上演「孤獨小劇場」的4大星座　水瓶座：沒人能理解我

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

隨著通訊軟體、網路越來越發達，人和人之間的聯絡和信息交流越來越方便，但我們卻沒有因此不再感到孤獨，反而更容易有「孤單寂寞覺得冷」的情緒。尤其以下這4個星座，內心常常上演「我好孤獨～」小劇場，有的是沒有安全、有的是找不到知音，也有人是需要時刻被關懷，快來看看你身邊有沒有這些「孤獨人口」。

Top 4：水瓶座

水瓶座絕對是12星座中數一數二的孤獨星座，想法、思維很標新立異的他們，一般人搞不懂他們，他們也無法理解一般人所想，因此很難找到可以跟他們產生共鳴或意見相同的人。水瓶座的「孤獨」是無法融入他人的孤獨，很難遇到同頻率的知音之苦。

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Top 3：巨蟹座



天性愛家顧家的巨蟹座，有顆很敏感的心，讓他們的孤獨感就彷彿天生的一樣，他們特別喜歡照顧人，懂得體貼，也願意傾聽他人的心事，但反過來說，自己的煩惱和心事卻因為怕影響別人，而不敢說出口，也不知道跟誰說比較好，當然也就會產生孤獨之感。

Top 2：天蠍座



天蠍座的孤獨感大致來自於他們的不安全感，因為天生佔有慾強烈，但疑心病也重，導致他們很容易沒有安全感，因而更想霸佔住屬於自己的所有事物。有時候別人只是不經意隨口說的一句話，都能讓天蠍懷疑東懷疑西，陷入孤獨的漩渦裡。

Top 1：雙魚座



對於情感豐富的雙魚座而言，孤獨是很常態的，他們是12星座裡最情緒化又敏感的星座，總是期待著另一半或周遭人的注意和關愛，如果得不到就會很受傷，陷在「覺得自己很孤獨」的黑洞裡，越陷越深，變得多愁善感，而且敏感多疑起來。

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