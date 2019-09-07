紐約時裝周／受夠了無聊新聞？　欣賞彩球頭模特兒大秀笑一下

▲模特兒頂著如啦啦隊彩球般的假髮展示Jeremy Scott新裝。（圖／翻攝Jeremy Scott IG）

記者陳雅韻／綜合報導

厭倦了美國總統川普一天到晚放話？受夠了電視新聞不斷放送的壞消息？美國鬼才設計師Jeremy Scott提供了逃脫的解藥，欣賞一下他在紐約時裝周發表的2020春夏大秀吧！他形容新系列是一場霓虹搖滾歌劇，有一點重金屬、有一些搖滾，還有New Wave新浪潮風，五彩繽紛的作品讓人稍微逃離一下現實。

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▲Jeremy Scott招牌的斑馬紋依然在新系列亮相。（圖／AP）

模特兒頂著誇張的亮色假髮，排成一列猶如啦啦隊彩球般魚貫走出，Jeremy Scott愛用的斑馬條紋染上霓虹色調、誇張荷葉堆疊的金屬色調皮革迷你洋裝，最驚人的是印花洋裝或外套都以銀色管狀飾邊，猶如蛇纏繞，相當驚人。

▲Jeremy Scott依然以大膽剪裁與繽紛色調吸睛。（圖／AP）

而受到高度評價的日本設計師Tomo Koizumi，第二度在紐約時裝周辦秀，貴人Marc Jacobs再度出借位於麥迪遜大道的專門店讓他辦秀，模特兒梳著如冰淇淋甜筒般的高聳髮型，配上誇張的眼妝，詮釋人們開心、脆弱、幽默等不同情緒，當然身上紗質荷葉堆疊出又大又蓬的服裝依然是焦點所在，點綴細緻緞帶，帶出甜美風格，展現「More is more」的特色。

▲Tomo Koizumi第二度在紐約時裝周辦秀，獲得好評。（圖／翻攝Tomo Koizumi IG）