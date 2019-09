浪漫男飛機上站6小時！只為讓老婆「躺3椅」安穩睡　網轟：自私！

▲網友貼出老公整整站在走道上6小時的照片。(圖/翻攝自推特/Courtney Lee Johnson)

記者黃心瑀/綜合報導

大家對浪漫的定義是甚麼?日前一名推特網友分享自己在飛機上看到的一幕,一名男子為了讓老婆能夠「躺在」座椅上,睡得更安穩,選擇自己站在椅子邊的走道整整6個小時的時間;有些人認為男子的行為很無私,但有些人則認為女方太過自私,更有人表示「如果這就是愛情,那我寧願孤獨。」

根據外媒報導,該名推特網友日前搭乘飛機時,目睹了讓他感到暖心的一幕,並且發推文抒發心情,他貼出一張照片,照片中可以看到一名穿著藍色襯衫的男子,背著包包站在一排座椅邊的走道上,而3張座椅上面則躺著一名女性,他寫道「這傢伙整整6個小時都站著,讓他的妻子可以睡覺。這才是愛情啊!」

雖然男子這樣做似乎顯得紳士有禮,但許多網友卻不買帳,大家都認為躺著的女性非常自私,有人說「如果那就是愛情,那我寧願孤獨」、「這種愛是怎樣?你讓你的另一半感受到壓力。為何不靠在他的膝蓋上睡覺?」、「愛應該是男方願意這樣做,而女方不讓他這樣做吧。」

不過還是有網友覺得這樣的做法十分浪漫,甚至可以媲美鐵達尼號的傑克跟蘿絲;也有網友當起柯南認為,可能這名男子跟老婆並沒有坐在一起。但如果以安全考量來說,有網友表示「空服人員不會允許這樣的事情」、「空服員不會讓乘客站在走道上超過5分鐘,更不用說6小時。」



This guy stood up the whole 6 hours so his wife could sleep. Now THAT is love. pic.twitter.com/Vk9clS9cCj