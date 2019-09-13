夜排3天的限量鞋補貨了！Yeezy Boost 350 V2「黑魂」　黑色星期五回歸

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今年6／7發售的Adidas限量鞋Yeezy Boost 350 V2「Triple Black」，因配色為Yeezy系列最熱門的「黑魂」，並且不用抽籤就能買到，所以有上百人夜排2到3天，只為了能原價購買，然而，經過了數月後，IG爆料大神@yeezymafia便發文透露該鞋款將進行補貨，這也讓上回沒能買到的朋友，有再次入手的機會。

YEEZY MAFIA（@yeezymafia）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 6 日 上午 9:44 張貼

這雙Yeezy Boost 350 V2「Triple Black」，以全黑為主調，並搭配標誌性的Primeknit 編織鞋面與Boost中底科技，而側邊則以半透明網面呈現，讓襪子的搭配顯得格外重要。另外，此次除了成人尺寸以外，兒童與嬰兒尺寸以將進行補貨。

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▲Yeezy Boost 350 V2「Triple Black」為最熱門的配色。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲鞋面材質使用標誌性的Primeknit 編織。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲全腳掌的Boost中底科技。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

即將迎來補貨的Yeezy Boost 350 V2「Triple Black」，預計將於黑色星期五（11／29）在Adidas門市、指定專賣店以及Yeezy Supply發售，而售價為台幣8,800元，上次沒能順利入手的朋友，這次一定要把握機會喔！

除了Yeezy Boost 350 V2「Triple Black」要在黑色星期五回歸外，就連經典的Air Jordan 1「Bred」也會於當天發售。根據Twitter@DJFolk的消息指出，Air Jordan 1「Bred」將發行全尺碼，涵蓋男鞋、女鞋以及童鞋，並且為該鞋款史上貨量最大的一次，售價為台幣5,600元。另外，這次的Air Jordan 1「Bred」，其設計都將採用1985年的原版設定與高度，所以有興趣的朋友，千萬不要錯過了。

▲黑色星期五回歸的Air Jordan 1「Bred」，將會是史上貨量最大的一次。（圖／翻攝自Flight Club）

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