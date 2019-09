光頭男參加朋友婚禮！一看女友竟「身穿白紗」跪地　秒變男主角完婚

▲婚禮示意圖。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者黃心瑀/綜合報導

36歲的英國女子愛麗莎(Aleasha Pilaw)為了給男友一個驚喜,串通兩名好朋友辦了一場假婚禮。婚禮當天,愛麗莎的男友保羅(Paul Schoproni)在不知情的情況下出席,一直到看到穿了白紗的愛麗莎出現在眼前,才驚覺這是一場「自己的婚禮」,並開心的一起完成神聖的儀式,正式結為夫妻。

根據外媒報導,來自英國威爾斯的愛麗莎先前已經離過婚兩次,爾後跟在自營車廠裡的技師保羅認識並談戀愛,至今已經經過兩年的時間。愛麗莎表示,保羅在過去兩年的時間,幾乎每天向她「求婚30次」,並且常常在早上時站在她上班必經路上的一個廣告牌前,廣告牌上則寫著「你願意嫁給我嗎?」

被求愛許久的愛麗莎決定給保羅一個驚喜,於是夥同兩個朋友辦了一場「假的婚禮」,用朋友的名義邀請賓客到場,大家也都約定好要為這場驚喜婚禮保密。在確定保羅也出席典禮之後,愛麗莎穿著白色的婚紗突然出現在眾人前面,單膝跪地向其求婚,讓保羅震驚的說不出話來。

當保羅意識到自己是婚禮的新郎時,緊緊擁抱住新娘愛麗莎,他說一開始還以為這是一場惡作劇,即使是現在,還是很不敢相信自己真的已經結婚的事實。報導中指出,為了策畫這場祕密婚禮,愛麗莎常常會選擇假裝和保羅吵架,然後把人趕出家門,甚至是讓這名未來的新郎睡在車上,以便自己的計劃能順利進行。

