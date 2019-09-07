飛機上有馬！灰色迷你馬站在走道上　乘客嗨翻狂拍照

▲迷你馬登上飛機。（圖／翻攝自Instagram／flirty.the.mini.service.horse）

記者黃心瑀／綜合報導

飛機上竟然出現迷你馬！美國航空公司日前一架飛機上，出現一隻灰色的迷你馬，讓許多乘客感到震驚，還有人將這新奇的一幕拍下上傳到社群網站。據悉，這隻名為Flirty的迷你馬還有自己的推特跟Instagram帳號，裡面記錄著牠搭車、搭飛機，以及到各處遊玩的照片，可說是生活非常豐富的一匹迷你馬呢！

根據外媒報導，一般來說要在普通航班上看到有動物的景象非常難，更不用說是一批體型其實也不算小的迷你馬了；不過美國航空一架從芝加哥到奧馬哈的飛機上，卻意外的出現了一隻相當吸引人注目的灰色迷你馬Flirty；除了在機上被目睹，當天也有人在機場看到Flirty的身影，讓大家都很好奇。

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乘客伊凡（Evan Nowak）在飛機上看到Flirty後，拿起手機將牠安靜、平靜的坐在座位前走道上的模樣捕捉下來；從畫面中能夠看出，Flirty乖乖的站在走道上，不吵不鬧，十分乖巧。飼養Flirty的主人在社群網站上寫道，昨天和Flirty一起登上了天空，同時也是一次很棒的經歷；Flirty不可思議的將自己控制得很好，就像一名專業人士一樣。

不過Flirty的主人也表示，儘管帶寵物坐上飛機是一次新的體驗，但此後的旅程還是會以開車為主，Flirty也比較容易能夠適應，與此同時還要確保Flirty不會帶給其他乘客不便，這其實有點難，像這次坐的飛機就比較小台，每次Flirty移動時，都會不小心頂到前方乘客的坐椅。

根據美國航空公司的網站上顯示，在飛行途中，訓練有素的微型、服務性動物是可以被允許上帶飛機。報導中也指出，美國交通部先前所釋出的公告中，沒有約束航空公司禁止讓服務型馬匹上飛機，其他還包含貓跟狗。

There was a small horse in line at the airport today and I’m so curious about it. #ORD pic.twitter.com/bwX1HEeYcH