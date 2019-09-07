女兒櫃上拿「旅行用乳液」去學校　塗到「全身油亮」讓媽媽好害羞

▲女兒把潤滑劑當乳液帶去學校，讓媽媽好尷尬。（圖／翻攝自Facebook／Espesa Jugosa Fupa）

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名媽媽提亞拉（Tiara Young）日前在臉書上，崩潰的發文表示，女兒開學前問她可不可以帶一些乳液去學校使用，她沒多想，只叫女兒去櫃子上拿旅行用的罐子；但開學第三天，她卻接到老師打來的電話，到學校時驚覺女兒的身上「滿滿都是油」，這才發現放在女兒拿的不是所謂的乳液，也不是嬰兒油，而是令人害羞的潤滑液…。

根據外媒報導，提亞拉8月28日時，在臉書上傳了這件糗事，她寫道「今天是開學的第三天，然後我就到學校報到了。事情是這樣的，我女兒之前問我是否可以帶一些乳液在她的背包裡，當時我沒有想太多，只回答了『可以，去房間的櫃子上拿一罐旅遊用的小罐乳液』，隨後因為太過匆忙，也沒來的及檢查這罐乳液是否有甚麼不對。」

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「小孩去了學校之後我的手機響起，老師一邊打電話一邊笑著問，是否知道我的女兒用甚麼東西塗在腳上，我告訴她『是乳液吧』。接著我聽到『媽媽…那不是乳液』，隨後到學校時我看到女兒整身油的發亮，當下只覺得女兒是被上了嬰兒油嗎？最後看到老師拿出那該死的KY潤滑液。」

提亞拉上傳了這段尷尬的經歷之後，獲得許多網友的迴響，短短幾天的時間就有19萬人按讚、9.1萬次分享。許多人留言表示「這也太尷尬了吧！」、「雖然很對不起，但我笑到眼淚還停不下來」、「如果是我的話應該會很想死….」、「這個經歷應該超難忘的吧！」