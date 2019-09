幼犬「眼睛+臉」當菸灰缸！　長髮女「燃燒菸頭」超狠虐狗

Woman Holds Puppy From Neck – Burns His Eyes & Face Repeatedly With Cigarette.

The innocent pup has his mouth tied shut, completely helpless against the agonizing torture. Animal rights groups are now on the hunt for his abuser! Spread the wordhttps://t.co/1JLDMAE8Hj#sos #dog pic.twitter.com/KR1OTUz8j3

記者黃心瑀/綜合報導

怎麼忍心這樣對待小動物?新加坡網路上近日流傳一段虐狗影片,一名女子一隻手夾著一支菸,另一隻手則是提著一隻花色黑白相間的小狗,一開始她先是面無表情的抽菸,但隨後竟然把還未熄滅的菸頭,就這樣反覆掐在小狗的眼睛和臉上,模樣十分慘忍。

根據外媒報導,這則影片近日在新加坡的WhatsApp裡被流傳,影片中留著一頭黑色長髮、中指帶著銀色戒指的女性,右手正夾著一根菸在抽,但接下來她用另一隻手,將一隻頭為黑色、身體為白色,嘴還明顯被繩子綁住的幼犬抓起,隨後竟然一把將仍在燃燒的菸頭,先是插進小狗眼睛裡,像是熄菸依樣反覆輾壓擠下後,再將目標轉移到小狗的臉,繼續凌虐。

影片中還能聽到小狗微弱的哭聲,但因為嘴巴的部分被綁住,導致牠無法發出大的聲響,模樣十分令人心痛。據悉,這個影片持續了4分鐘的時間,長髮女則是在這期間想盡辦法虐待小狗,而且除了拿未熄滅的菸燙小狗之外,她還在影片的最後還將小狗的腳部摔斷。

新加坡防止虐待動物協會在臉書上表示,不管這件事情是不是發生在新加坡,希望有人能提供影片中女性的身分和下落,要大家一同團結起來反對虐待動物。