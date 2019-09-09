無印良品2019上半年零食TOP 10出爐！第一名賣出近20萬包，50元有找

編輯／Duke 圖／翻攝自無印良品

日本品牌無印良品（MUJI）走紅全世界，旗下不僅販售服飾、家居，就連零食、保養品等都有涉獵，然而，就在無印良品公佈2019年最熱賣的商品排行後，近期又再度公開「2019上半年零食TOP 10」，其中，位居第一名的零食更是銷售近20萬包，而各位又貢獻了多少呢？

第10名：巧克力玉米果

外層包裹著巧克力的玉米果，口感酥脆且甜度適中，絕對會讓人一口接一口的吃，售價為台幣69元。

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第9名：草莓棉花糖

吃起來口感綿密的棉花糖，是台灣人最愛的零食之一，而這款棉花糖還加入了草莓內餡，使得味道甜中帶酸，售價為台幣49元。

第8名：即食迷你拉麵「泰式酸辣風味」

與市售的科學麵不同，這款即食迷你拉麵已經經過事先調味，並且吃法多元，可以泡熱水當湯麵吃或是直接食用，售價為台幣49元。

第7名：即食迷你拉麵「韓式泡菜風味」

同系列分居第7、8名，可見這款即食迷你拉麵有多受歡迎，其中，「韓式泡菜風味」口味偏鹹，作為下酒菜相當適合，售價為台幣49元。

第6名：喉糖「柚子、金桔」

不論是哪個品牌推出的喉糖，「柚子、金桔」口味似乎都是最受歡迎的，因為酸味、甜味以及清爽度都調配的非常好，售價為台幣49元。

第5名：即食迷你拉麵「雞汁風味」

排在第5名的「雞汁風味」是3款中最鹹的，因此不喜歡重口味的朋友，一定要避開或是加多一點水再食用會比較好，售價為台幣49元。

第4名：無選別巧克力麥片

以小麥製作的巧克力麥片，其外表包裹著巧克力塗層，酥脆且清爽，可以單吃或是搭配牛奶，售價為台幣89元。

第3名：花生巧克力

將花生烘焙後，將其香氣逼出來，再搭配入口即化的巧克力，讓整體的味道提升一個層次，難怪能獲得第3名，售價為台幣110元。

第2名：無選別白巧克力草莓

將整粒草莓冷凍乾燥後，加入牛奶味較重的白巧克力，同時，因加入了整粒草莓，所以每顆的味道有可能偏酸或偏甜，售價為台幣110元。

第1名：懷舊棉花糖

運用棕色粗糖製作，並且無添加任何香料，所以吃起來會有淡淡的焦糖味，其中，因棉花糖讓人想起童年回憶且無香料，所以大賣近20萬包，售價為台幣49元。

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