初代「超級瑪利歐」最經典！ALBAＸ任天堂聯名錶　金色限定必收

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腕錶品牌相較於服飾類，鮮少出現與動漫、遊戲的聯名系列，不過，來自日本的SEIKO（精工）卻走一個不同的路線，因為SEIKO才於4月帶來與「鋼彈」共同推出的限量錶款後，旗下品牌ALBA便於近期宣佈將與任天堂合作，帶來以《超級瑪利歐兄弟》為主題的聯名錶款，並且還有專屬於網路商店的限定款！

▲SEIKO聯手「鋼彈」推出的限量錶款。（圖／翻攝自SEIKO）

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▲ALBA X 任天堂《超級瑪利歐兄弟》聯名錶款。（圖／翻攝自Japanese Nintendo）

1.「Famicom Mario」系列

該系列的錶面皆採用經典的任天堂紅白機設計，其設計以金幣、星星、蘑菇、火焰花代表數字1至12，並於側邊加入遊戲把手的配置。此系列共推出3色，分別為深紅、白銀，而金色則為網路限定，售價為日圓15,000元（約台幣4,500元）。

▲金色款為網路限定。（圖／翻攝自Nintendo、Japanese Nintendo）

2.「Big Size Mario」系列

「Big Size Mario」系列採用圓形錶框，並搭配皮革錶帶，使整體質感提升不少。其中，錶面設計同樣以紅白機呈現，而且為了呼應主題「Big Size Mario」，因此將瑪利歐換成長大版的。此系列的銀色為一般市售款，而金色款則為門市限定，售價為日圓20,000元（約台幣6,000元）。

▲錶帶換成皮革，整體質感也提升許多。（圖／翻攝自Nintendo）

3.「Active Mario」系列

採用尼龍錶帶的「Active Mario」系列，相較於上述的2個系列，屬於運用型錶款，而黑色款的人物則為瑪利歐的弟弟「路易吉」。此系列共推出藍色、黑色、灰綠色，售價為日圓10,000元（約台幣3,000元）。

▲「Active Mario」系列屬於運用型錶款。（圖／翻攝自Nintendo）

由ALBA攜手任天堂推出的《超級瑪利歐兄弟》聯名錶款，預計將於9／20陸續登陸日本指定門市。另外，只要有購買該系列的朋友，都會獲得特製的限定盒子喔！

▲以《超級瑪利歐兄弟》世界打造的限定盒子。（圖／翻攝自Nintendo）

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