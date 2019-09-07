懷孕女友逼負責！18歲渣男揪2友暗巷狠打...「流產就可擺脫糾纏」

▲女子懷孕5月要男友負責，怎料對方竟狠心揪眾圍毆她，想把她打到流產。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

實在太可惡！馬來西亞一名18歲少年，因不滿同歲女友懷孕後，不斷逼他負責任，竟夥同2名友人預謀攔截女友，將她打到昏迷，企圖讓女友流產，然後逃之夭夭。女子隔天凌晨才醒來，連忙到附近超商求助，所幸送醫急救後沒有大礙，但她不僅流產、臉部也被打到嚴重瘀青紅腫。

據馬來西亞《中國報》報導，當地警方表示，事發於2日晚間9點多，18歲男子騎摩托車載著女友外出，到文良港技職學院後小路時，竟與和埋伏在此的2名朋友一起圍毆女友，把人打到幾乎毀容、頭部重創，3人確認女子昏迷後，便丟下對方騎車逃逸。

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警方指出，女子在隔天凌晨2點左右醒來後，忍著痛獨自到附近的超商求救，隨後被送往吉隆坡中央醫院治療。經醫師檢查後發現，女子不僅頭部傷勢嚴重、臉部整個瘀青紅腫，腹中的孩子更不幸流掉。女子的父親得知此事怒不可抑，直接衝到警局報案，警方很快逮捕3名犯嫌。

▲女子被打得非常慘，肚子裡的孩子也保不住。（圖／翻攝自中國報）

狠心男友落網認罪後表示，因為覺得女方一直要求負責很煩，才想和朋友一起圍毆她，若能流產便「擺脫糾纏」了。目前警方將依持械致傷罪調查該案。

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