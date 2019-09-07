索羅門外長明早抵台！選邦交關鍵周出訪　索國官員：邦交穩健訊號

▲ 目前台灣擁有17個邦交國。圖為蔡英文軍禮迎接索羅門群島總理何瑞朗伉儷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹雅婷／綜合報導

索羅門外交部長馬內列（Jeremiah Manele）8日率團來台訪問，外傳一行人將會在台北停留5天至6天。外傳索羅門希望台灣能夠助一臂之力，在交通基礎建設計畫方面提供協助發展，索羅門官員表示，此次出訪可視為台索邦交關係的穩健訊號。

中央社引述索羅門群島媒體「島嶼太陽報」（Island Sun）7日頭條報導，索羅門外交部6日晚間證實此一出訪消息，馬內列今日下午就會起程，預計明早抵達台灣，總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）辦公室及相關外交官員將陪同出訪，預計14日返抵索羅門。

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▲ 總統蔡英文與索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／總統府提供）

根據《索羅門時報》（Solomon Times）日前報導，索羅門外交關係委員會（The Foreign Relations Committee）4日針對與台灣、中國大陸的關係進行聽證會，針對「與台灣斷絕現有關係」這個問題進行調查。當時外交關係委員會主席凱尼洛雷雅（Peter Kenilorea）曾對外證實，委員會將在調查後，把報告提交給議會做審查，「經過審議的報告內容，將交由議會和政府行政部門。」

索羅門外交部長馬瑞雷（Jeremiah Manele）今年6月證實，是否要與台灣斷交並轉而與中國大陸建交，將在9月中旬會做出決定。根據路透社5日報導，如果索羅門轉而與中國大陸建交，中方正提議給予索國開發基金（development fund）。

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