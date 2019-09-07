阿嬤別走！乖孫家門口十八相送　飆唱「我愛妳」萌翻網：融化惹～

實習記者陳妙津／綜合報導

國外一名阿嬤去探望自己的乖孫後準備離開，沒想到孫子因為太愛她，三番兩次地從門口跑到阿嬤身邊，依依不捨地直說「我也愛妳」，逗得阿嬤又好氣又好笑，也高聲回應，到最後兩人竟演變成以高音相互告白，溫馨的「十八相送畫面」也讓看到的網友們都大呼「融化了～」。

從短短一分鐘左右的影片可見，雖然阿嬤很不捨，仍親吻了乖孫一下後，道句「我愛你」，便要孫子趕快回到屋內，沒想到一頭捲髮的灰衣小男孩也超捨不得，腳才剛踏上玄關，又轉身朝阿嬤跑回來，還不斷大喊「掰掰、我也愛妳」、「祝妳有美好的一天」。

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▲孫子都是祖父母的心頭寶。（示意圖／pakutaso.com）



阿嬤被萌到凍未條，被逗到哈哈直笑，還配合孫子的呼喚高音回應，兩人一來一往，彷彿合唱一首高分貝道別曲，連網友們看完影片後，也被小孫子「十八相送」的可愛模樣融化了。

網友們在影片下留言，「可愛死了」、「看到都快哭了」、「誰不喜歡呢」、「心臟暴擊啊」、「世上最可愛的寶貝！」、「我也想念奶奶了」、「好像我和我媽說再見的時候」、「我愛死這個小男孩了」、「超嫉妒啦哈哈」、「如果是我也捨不得走」。

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