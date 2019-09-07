日本瘋傳長得像拉麵的植物！2萬網友好奇：可以吃嗎？　真實名稱曝光

世界一ラーメンぽい植物だってさ。

枯れた後の姿がつけ麺の水切るの失敗して落としたみたいになってる。笑 pic.twitter.com/qjarYlv3Ye

記者王麗琴／綜合報導

大自然中總有許多讓人莞爾一笑的驚奇！有一種植物近日在日本網路引起熱議，原因是這種植物開的花居然長得像「拉麵」，讓大家十分好奇到底是什麼植物。有內行網友出來解答，指這種開花像拉麵的植物其實是「巴拿馬草」，而市面上販售的「巴拿馬帽」，就是用這種植物的葉子製作。

日本一間拉麵店「塩生姜らー麺専門店」，4日在官方推特上分享幾張特殊植物的照片，並附文寫道「它是世界上最像拉麵的植物，枯萎後拉麵就會掉到地上。」照片中遠看它的外形長得像玉米，但近看它葉子裡面的花卻像一坨麵條，連枯萎後也像是打翻了掉到地上的麵條。

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▼▲巴拿馬草的花長得超像拉麵，枯萎後則像從碗裡倒出來的麵條。（圖／翻攝自「塩生姜らー麺専門店MANNISH@神田‏」）

「拉麵植物」引發網友的好奇心，至少有11000次的轉推，想一探究竟這到底是什麼植物，大票網友問道「植物的名稱是什麼？這種麵條是花瓣嗎？雄蕊雌蕊？」「這種花可以吃嗎？」「我想知道它是否像金線一樣」、「枯萎的樣子好像深夜在一些月台能看到」、「把它煮來吃應該是纖維的味道不是拉麵」、「太像了吧」、「有一種要煮很久的錯覺」。

在網友的留言中，有行家指出這種植物的學名是「巴拿馬草」，產於熱帶美洲，知名的巴拿馬帽就是用這種植物的葉子編織而成，不過一般人都不知道巴拿馬草的花是長這副模樣。

▲巴拿馬帽即是用巴拿馬草編織而成的。（圖／翻攝自維基百科）

巴拿馬草的花是單性的雌雄同株，會排成稠密的穗狀花序，所以雌雄花以螺旋狀排列後，會有像是拉麵的錯覺。而花在盛開後，會變成絲狀散開來，感覺像是拉麵從碗裡倒出來。