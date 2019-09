衛星照曝光！颶風多利安毀滅肆虐巴哈馬　下一步襲加拿大

▲▼ 颶風多利安重創巴哈馬,多處建物被摧毀。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

颶風多利安過去數日挾帶5級颶風的威力重創巴哈馬,奪走至少30條人命,巴哈馬官員更稱有數百人、甚至數千人失蹤。目前多利安正朝著加拿大的方向前進,根據最新曝光的衛星影像,可見巴哈馬阿巴科群島馬施港(Marsh Harbour)部分地區受到嚴重破壞,多處建物被摧毀、船隻被沖上岸,整個城鎮及當地機場都被淹沒。

請繼續往下閱讀...

綜合CNN、ABC等美媒報導,這些照片是由美國馬薩爾科技(Maxar Technologies)取得的照片,顯示當地同一地區在2018年10月25日及2019年9月5日的前後差別。這些景象也讓美國記者馬科莫爾(Marcus Moore)驚呼,「我從來沒有在島上看過如此嚴重的破壞。」

巴哈馬5日已證實風災死亡人數已升至30人,當局也已展開救援行動,出動直升機協助。但令人擔憂的是,衛生部長桑茲博士(Dr. Duane Sands)指出,目前大量屍袋、冷藏遺體器具已被運往重災區,最終死亡人數將會是「難以想像」。

根據美國國家颶風中心數據,目前多利安正沿著美國東岸北上移動,周五晚間料影響維吉尼亞州與馬里蘭州,預計當地7日侵襲加拿大。

更多前後對比衛星影像,請點此

Here are the #Dorian Key Messages for the Sep 6, 5 pm advisory. Tropical Storm Conditions Expected to Continue for Portions of Coastal Virginia and Maryland into this Evening. More: https://t.co/tW4KeFW0gB or your local weather at https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/lqhjdZq6D6