7旬老婦撞牆慘死！遭強風捲走「吹30m遠」　玲玲颱風襲南韓奪3命

ㅁㅊ우리집 창문 깨졌어 태풍때매 pic.twitter.com/xRQ6OraCFN

▲ 推特網友上傳照片表示，颱風帶來的強風吹破家中窗戶。

記者陳宛貞／編譯

2019第13號颱風玲玲挾紀錄性強風襲捲南韓後，7日下午2時30分（台灣時間1時30分）經北韓黃海南道海州西南方30公里處登陸，現持續北上並逐漸減弱。玲玲在南韓中南部地區造成嚴重災情，雖然颱風警報已在晚間9時解除，首爾、京畿道、江原道及忠清南道西海岸晚間至凌晨還是有強風及強浪警報。

綜合韓媒報導，玲玲颱風已經在南韓奪走3條性命。京畿道坡州煙多山洞一名61歲長者下午3時左右爬上2層樓高的高爾夫練習場修補屋頂，未料屋頂太陽能板突然被強風吹起。他閃避不及，頭部遭到重擊，失去意識，送醫後不治。受到玲玲影響，坡州今天最大風速在下午3時達到每秒27公尺。

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태풍 피해오짐 우리집앞에서 자전거거치대? 그거 날라감 pic.twitter.com/6RtQqdLep5

▲ 網友家樓下腳踏車停車架被拔起。

當地時間上午10時30分左右，忠清南道保寧藍浦面一名75歲老婦到室外查看倉庫屋頂狀況時，整個人和白鐵材質的屋頂一起被強風捲走，直直撞上30公尺外鄰居家的花壇圍牆，送到附近醫院後身亡。此外，仁川一名38歲民眾下午2時44分在一處醫院停車場遭被強風吹倒的圍牆壓垮，不幸身亡。

另一方面，《韓聯社》指出，玲玲登陸北韓後快速減弱，料將於午夜進入中國，8日中午移至俄羅斯海參威北北東方向550公里處轉為熱帶低氣壓後消失。

▼ 南韓氣象廳預測玲玲路徑。（圖／翻攝自南韓氣象廳網站）