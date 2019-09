英國教育者「性虐日記曝光」　19項罪名全認罪…最小受害者僅13歲

記者林瑩真/綜合外電報導

英國艾塞克斯郡(Essex)一名教育者疑性侵、性虐待校園中的學生,並記錄下自己施暴的過程。如今日記曝光,被外界稱為「最糟糕的戀童癖患者之一」。

綜合外媒報導,54歲的凱文賽塔(Kevin Saitta)被指控性虐待、性侵學生,他的日記中寫下他長年性侵學生的攻擊行為,包括性虐待及性侵,並要求受害者幫他口交。

A paedophile's been jailed for 21 years



Kevin Saitta carried out hundreds of incidents of sexual abuse over the course of nearly a decade



Officers found more 2,000 indecent images, more 300 videos & a diary used to document some of the abuse



Read more: https://t.co/clqwkeSO2D pic.twitter.com/Nv9SrC5IAf

報導指出,凱文賽塔一共犯下19項罪名,其中包含性侵一名13歲以下的兒童,警方更查獲1177張圖片及大量影片。目前凱文賽塔已經對所有指控認罪,接下來將面對法庭審判的刑期。

請繼續往下閱讀...

法官克里斯(Christopher Morgan)表示,凱文賽塔自始至終都知道自己在做什麼,「這是一起系統性的、嚴重的性虐待案件」,隨著刑期不斷往上加,凱文賽塔將被列入終身性犯罪者的名單,若出獄還要有8年的追蹤期。

當地警方則說,不排除有更多受害者尚未出面,但要讚揚那些願意挺身而出的受害者,「我們很高興能將凱文賽塔繩之以法」,之後也會幫助受害者接受照顧,「我們會盡我們所能,確保每個人都能得到正義」。