額頭長GG？9歲布偶貓「花色太尷尬」無人認養　網友暖心捧紅：是天使！　

▲Daisy因為額頭的花色，讓她長期沒有人認養。（圖／翻攝自Facebook／The Mini Kitty Commune）

記者林瑩真／綜合外電報導

寵物身上的花色會變成牠們的特色，但雪梨一隻可愛的布偶貓卻因為額頭上的花色「太過尷尬」，讓她長年來沒能被人認養，至今已經9歲了。

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雪梨動物收容所「The Mini Kitty Commune」日前在臉書PO文，希望有人願意認養一隻可愛的布偶貓，「黛西（Daisy）很隨和，不想要太多，既喜歡人類陪伴，也不排斥其他貓咪，如果有人對Daisy感興趣，請與我們連絡。」

動物收容所指出，黛西已經9歲了，準備好將時間花在溫暖、快樂的事物上，然而，「有人說她有糟糕的臉部印記」。原來，由於黛西臉上淺色的毛髮看起來就像私密處，即使年紀較長、個性親人，又是品種貓，仍然無法令黛西被認養。

動物收容所明白這樣的花色讓黛西認養率不高，但他們認為這是一種獨特，期盼有緣人可以好好照顧黛西。溫暖的是，PO文一出立刻吸引破千讚及600多則留言，不少網友表示「這在我眼裡看起來就是顆愛心」、「她是如此的漂亮」、「我看到的第一件事是一個站著翅膀展開的天使」、「我覺得黛西很華麗，我有興趣，她被認養了嗎？」

自從PO文讓黛西爆紅後，動物收容所近日也公開黛西的近況，她很快的就被人認養，在新家也適應良好，為了讓黛西的粉絲看看她，還特地錄下影片分享於臉書。