800人受困島上！多利安狂襲北卡釀洪災　美東北部防致命風暴潮

▲ 奧克拉科克島洪災,水位不斷上漲。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

在中美洲島國巴哈馬奪走30條性命的颶風多利安(Dorian)美東時間6日早晨登陸美國北卡羅來納州哈特拉斯角(Cape Hatteras)海岬。北卡州長庫柏(Roy Cooper)警告,海德縣奧克拉科克島(Ocracoke)出現風暴潮,水位不斷上漲,但還有800多人受困。

多利安於當地時間清晨6點登陸,風速為每小時150公里;11點時颱風眼已經向東北移動約80公里。但美國國家颶風中心指出,多利安侵襲外灘群島(Outer Banks)時半徑為72公里,風力將近每小時322公里。

We're getting some pictures and videos of the severe flooding due to storm surge on the Outer Banks. This is Ocracoke, NC. Our hearts go out to ALL impacted by #Dorian. #nws pic.twitter.com/OAVxjJkUjj

▲ 外灘群島風暴潮導致洪災。

庫柏表示,對受困在奧克拉科克的民眾非常擔心,也敦促他們前往高處避難。他指出,只要救援小組能夠進入該地區,就會立刻展開行動。海德縣官員則表示,正準備以直升機將居民移至避難所,也將盡速以渡輪疏散。

多利安目前已經降為一級颶風,以每小時27公里的速度向東北移動,預計當地時間7日在加拿大新斯科舍省再次登陸,但美國維吉尼亞及東北部幾州仍面臨可能危及性命的風暴潮及狂風。

綜合美媒報導,多利安已經在美國造成5人罹難;喬治亞州、北卡及南卡都面臨嚴重的洪災及大規模停電。北卡及南卡共90萬人被建議疏散,但目前不清楚實際上有多少民眾撤離。

