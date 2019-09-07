足球場變一片森林？藝術家打造最大裝置藝術　警惕「有天只能在博物館看樹」

▲「致森林－自然不滅的吸引力」。（圖／翻攝自Facebook／For Forest）



記者張方瑀／綜合報導

亞馬遜雨林大火、格陵蘭百億噸冰川融化，各種大自然反撲，開始提高民眾的環境保護意識，因此瑞士一名藝術家決定把森林搬到足球場內，讓足球場彷彿置身在叢林中，想藉此引起人們對氣候變遷和樹木砍伐的關注。藝術家強調，這是警惕全球各地的人們，如果再不注重自己身處的環境，總有一天大自然會被人類消耗殆盡，只有在特定的空間才能看到這樣大片的樹林。

瑞士藝術家利特曼（Klaus Littmann）在奧地利韋爾特湖球場足球場（Wörthersee Stadion）內，打造一個大型的森林裝置藝術「致森林－自然不滅的吸引力」（For Forest—The Unending Attraction of Nature）。足球場草地上出現300多棵不同品種的樹木，有些甚至重達6噸以上，壯觀的樹林跟現代的混凝土建築，形成巨大的對比。

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▲這是奧地利有史以來最大的公共裝置藝術。（圖／翻攝自Facebook／For Forest）



利特曼表示，這項裝置藝術的林感來自於，奧地利藝術家和建築師馬克斯潘特納（Max Peintner）的反烏托邦繪畫藝術創作。利特曼解釋，這個活動的目的是「挑戰眾人對大自然的認知，並對未來提出質疑」，同時也代表著，當地球資源被消耗殆盡，也許有一天，大自然只會出現在這樣類似博物館的特定空間內供人類觀賞。

「致森林－自然不滅的吸引力」是奧地利有史以來最大的公共藝術裝置，展期從9月8日持續到10月27日，在這期間民眾都可自由進入參觀。

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