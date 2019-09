「月球飛船二號」失聯！印度登月夢碎　莫迪緊擁淚崩科學家：為你們驕傲

▲印度「月球飛船二號」(Chandrayaan-2)。(圖/翻攝自ISRO)



記者張方瑀/綜合報導

印度歷史性的登月疑似失敗,印度太空研究組織(ISRO)表示,「月球飛船二號」(Chandrayaan-2)準備在當地時間7日凌晨1點55分登陸時,在距離月球表面2.1公里處失去訊號。當時人在任務控制室的總理莫迪(Narendra Modi),隨後也在推特上表示,「我們仍舊保持希望,會繼續努力推進太空計畫。」並在離開控制室時,緊緊擁抱因任務失敗崩潰痛哭的ISRO主任席萬(K. Sivan)。

This is how a true leader uplifts his team through unstinted support and warmth!

Salute to PM @narendramodI Ji #Chandrayaan2 pic.twitter.com/Hx8OMIiHrY

「月球飛船二號」7月23日從在安德拉省(Andhra Pradesh )斯利哈里柯塔(Sriharikota)太空中心成功發射,原本預定9月7日?凌晨在月球南極登陸,結果卻在離月球表面2.1公里的地方斷訊,目前無法確認任務是否成功。印度太空研究組織將這次的登陸過程稱為「15分鐘恐怖行動」,足以證實完美著陸有多困難。

What a moment! @narendramodi hugging teary eyed @isro Chairman Dr K Sivan and consoling him #Chandrayaan2 pic.twitter.com/Cu6oGjRjkV

當時也在任務控制室的總理莫迪,事後在推特表示,生活有起有落,他肯定整個太空中心對印度的貢獻,僅是讓太空梭接近月球,就已經是個不小的成就,「感謝所有科學家,印度為你們感到驕傲,我們仍舊充滿希望,會繼續推進太空計畫。」

▲ISRO科學家觀看登陸直播。(圖/路透)



席萬表示,「月球飛船二號」印度有史以來進行過最複雜的太空任務,總經費約1億4000萬美元。「月球飛船二號」原定在月球南極附近兩個隕石坑之間的月表登陸,席萬說,這是個還沒有人探索過的位置。若此次登月任務成功,印度將成為繼美國、前蘇聯和中國之後,全球第4個登月的國家。

