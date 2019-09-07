中美貿易爭端如同「美蘇冷戰」！談判恐持續10年　庫德洛：影響維持近百年

▲庫德洛未透露10月初談判細節。（圖／路透）



記者張方瑀 ／綜合報導

中美貿易戰持續近18個月，10初將在華盛頓舉行高級別談判，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）指出，與中國的貿易爭端，可能要花上更久時間才能解決，就如同美蘇冷戰長達數十年，「如果需要10年，那就隨它去吧！」不過，庫洛德也說，若談判時間拉至10年，那麼長期的影響可能會維持50年至100年。

庫德洛7日在白宮外接受媒體訪問時表示，儘管美國與中國在貿易和智慧財產權的問題上，已經談判18個月，但就利害關係而言，18個月並不算長，可能會持續更久的時間，「我們必須把事情做好，如果這需要10年的時間，那就隨它去吧！」以美蘇冷戰為例，雙方也是長達數十年之後，才達到彼此都滿意的結果。

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庫德洛表示，中美的爭端範圍非常大，從貿易、人權到國家安全，「從歷史的連續性來看，18個月根本不算太長。」不過他也強調，中美貿易戰與美蘇冷戰最大的不同在於，美國沒有要推翻中國的意思，最重要的是，美國希望中國能實現經濟改革，確實執行所有協議中的條款。

美中談判代表10月初會在華盛頓進行「第13輪」的高級別磋商，但庫德洛並未透露具體細節，也無法預測談判結果，「會談預計持續兩星期，沒有任何預設條件，也無法在這裡預測結果，只可以說，當中國代表團抵達華盛頓時，談判會非常熱絡。」

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