陳庭妮腳踩貴婦鞋作畫　腰際Burberry包也搶鏡　

▲陳庭妮畫畫行頭也時尚，腳穿Roger Vivier 已完售的Strass Buckle皮革拖鞋。（圖／翻攝chen_ting_ni IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名模出身的陳庭妮到畫室作畫，連穿著打扮都講究，穿著褐色襯衫搭配應花寬褲，腳上穿的是法國名牌鞋履Roger Vivier Strass Buckle皮革拖鞋，另一吸睛配件是腰際的Burberry硬挺立體的皮革腰包，讓網友忍不住大讚「這位畫家是個大美女」。

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▲陳庭妮腰際是Burberry束帶設計皮革 TB 包，43,500元。

陳庭妮穿的Roger Vivier Strass Buckle皮革拖鞋，兩個閃亮的方扣是最大特色，是不少貴婦名媛夏季最愛的時髦拖鞋，目前已售罄；不過她腰上的Burberry皮革腰包，是正在銷售中的新貨，硬挺立體皮革腰包，採用 Thomas Burberry 花押字扣夾及腰帶，除了當帥氣腰包，另可拆下腰帶作為手拿包。

▲陳庭妮的畫作贏得網友好評。

欣賞完陳庭妮的穿搭，當然要看看她的繪畫成果，她開心地在畫作前留影，雖然未說明畫的究竟是海豚還是鯨魚，但網友一面倒地讚賞，拱她下回畫狗女兒Chelsea。