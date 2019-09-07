潘瑋柏裁縫初體驗！與設計鬼才Raeburn手作環保袋　腳上這雙更有巧思

▲Timberland 亞太區代言人潘瑋柏和全球創意總監Christopher Raeburn現身品牌活動。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／上海報導

隨著永續時尚成為各大品牌重點，戶外休閒服飾品牌Timberland 找來亞太區代言人潘瑋柏（Will Pan）與全球全球創意總監Christopher Raeburn一同現身上海太古匯，為此次 #NATURENEEDSHEROES 活動站台，現場除了有討論度極高的M.T.C.R.靴款系列，更當場搬來裁縫機，由兩人親手車出一件環保袋。

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▲著名英國設計鬼才Christopher Raeburn現身活動講述環保理念。（圖／品牌提供）

著名英國設計鬼才Christopher Raeburn自2018年底加入Timberland擔任全球創意總監起，即主導永續時尚系列。他十分自信地表示，「我們希望做出有力且永續的選擇，提供給大眾絕對獨特且滿意的產品。」

本次活動新品包括Timberland x Christopher RÆBURN聯名系列，以及結合ReBOTL™面料及回收橡膠大底材質的Brooklyn Reboot系列。除此之外，M.T.C.R. 靴款及Ecoriginal 連帽外套大幅度地選用ReBOTL™面料及回收PET材質配件，讓消費者在購買的同時，也為永續家園盡一份力。

▲潘瑋柏穿著M.T.C.R. Moc Toe Boot小麥色全粒面皮革鞋，NT$5,500。（圖／品牌提供）



另外，品牌亞太區代言人潘瑋柏穿著M.T.C.R. Moc Toe Boot小麥色全粒面皮革鞋登場，靴身內裡採用50%回收PET寶特瓶原料環保材質，鞋帶更以100%回收PET材質製成。除了環保之餘，也讓潘瑋柏笑稱，「十分增高，穿上就有氣場。」

▲潘瑋柏和創意總監Christopher Raeburn一同裁縫有模有樣。（圖／品牌提供）

在活動現場，潘瑋柏也和創意總監Christopher Raeburn一同體驗Sling bag手作坊，潘帥坦言，「手很不巧。」直接瀟灑放任總監來裁縫包包，堪稱最難教的學徒。不過簡單幾下，就將軍用降落傘解構的特殊布料，打造成了可多次使用的環保袋。除此之外，現場也開放DIY T恤工作車供參與者親自手作客製T恤，將永續和時尚完美結合。

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