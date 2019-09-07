披薩外送員偷窺女子「炒飯」數個月　跪求跟她一起炒

▲達拉根一直偷窺受害人做愛做的事，長達數個月。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

英國一名披薩外送員在半夜偷窺美女「炒飯」長達數個月後， 終於「凍未條」，竟然自告奮勇要求跟她一起「炒」。結果被對方報警抓人，把他送去「吃牢飯」。

這名26歲的偷窺狂名叫達拉根(Alin-Sergui Dragan)，來自羅馬尼亞，在Speedy Pizza擔任披薩外送員。他已婚，而且已經有兩個孩子。

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他在一次偶然機會透過公寓的窗戶窺見對方跟男伴做愛後，就一直樂此不疲，偷窺長達數月之久。法官形容他的偷窺行為已「嚴重並且可怕的」侵犯了受害人的隱私。

法庭文件指出，住在漢普郡樸茨茅斯市(Portsmouth)的受害人第一次覺察到自己被偷窺，是在今年7月21日淩晨3點左右。當時她正在自家門口抽菸，卻卻發現達拉根從旁邊一看停好的車子後方走出來。

4天後的凌晨1點左左，達拉根乾脆跑到受害人面前，用露骨的語言要求跟對方「來一發」。他告訴對方說：「我上周六看見你和男友做愛。你看起來很享受。今晚我也想跟你做。」達拉根補充說，最近幾個月來，他一直在偷窺她做愛和自慰。他又說：「我知道你喜歡被我偷窺。」

樸茨茅斯皇家法院檢察官李佐(Sadie Rizzo)說，受害人如今全天候都把門窗緊閉，就算在悶熱的夏天也如此。法官艾許沃思(William Ashworth)在宣判時說，被告的所作所為已「粗暴並且可怕的」侵犯他人隱私，因此判他3個月徒刑。法官同時對他下達5年的禁制令，禁止他聯絡受害人或上門找她。