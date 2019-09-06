曾志偉兒娶女明星　穿訂製白紗配北海道美景浪漫爆表　

▲曾國祥（左）與王敏奕於北海道森林舉辦婚禮，新娘婚紗出自MS IDEAS。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

曾志偉的39歲的導演兒子曾國祥，今傳出與交往6年的27歲香港女星王敏奕祕密飛到日本北海道舉辦婚禮，他在IG證實喜訊，兩人的婚紗照也曝光，新娘穿著向台灣禮服品牌MS IDEAS訂製的白紗，在森林裡舉辦婚禮儀式，夢幻嫁紗配上夢幻場地，美極了！

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▲王敏奕向MS IDEAS訂製的白紗製作期約3個月。

MS IDEAS是造型師米嘉與攝影師Summer於2012年創立的禮服店，吸引許多對婚紗有想法的準新娘上門訂製，曾志偉媳婦王敏奕便是其中之一，跳脫傳統新娘蓬裙設計，希望訂製帶點波希米亞風格的白紗，與北海道森林美景相合襯。

▲MS IDEAS的棚拍婚紗照捕捉曾國祥與王敏奕自然互動的真摯瞬間。

於是MS IDEAS花費3個月時間，為王敏奕創作出V領搭配寬鬆五分袖禮服，延伸長袖口的古董蕾絲，與腰間花卉枝葉米色刺繡相呼應；稍稍的華麗則留給了長長的刺繡古董頭紗，穿著絕美嫁紗的她與曾國祥在森林間笑得燦爛，而棚拍的婚紗照也以同套白紗入鏡，兩人自然的互動，留下最真摯的瞬間。