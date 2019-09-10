5分鐘發光面膜！Glamglow經典黑泥升級版回歸　全球掀起瘋搶潮

▲GLAMGLOW最經典的發光面膜回來了。(圖／品牌提供)



記者張毓容／台北報導

若說到近幾年來網路上人氣最高的面膜，絕對不會漏掉「面膜界網紅」GLAMGLOW，而品牌最經典熱賣的「黑泥」瞬效完美發光面膜，去年因原料取得關係停產，引起眾多粉絲哀嚎，時隔一年，這款連娜塔莉波曼（Natalie Portman）、超模Kendall Jenner都愛用的發光面膜終於推出升級版，重新回歸！

被暱稱為「黑泥」「黑罐」的瞬效完美發光面膜是GLAMGLOW最出名最經典的產品，也是品牌的第一款產品，更是許多好萊塢明星出席活動前必用的急救面膜。而因為內含的天然法國海泥取得越來越不穩定，2017年停產消息一出，還造成一波搶購囤貨潮，經過一年多不斷的實驗與調配下，GLAMGLOW終於找到可取代原來海泥的黃金比例礦泥配方，推出全新升級版。

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▲GLAMGLOW 瞬效完美發光面膜升級版，50ml，NT$2,000。（圖／品牌提供）



全新「瞬效完美發光面膜升級版」保有GLAMGLOW最知名的專利TEAOXI® 綠茶原葉浸泡技術，提供抗老功效，同時增強肌膚防禦力，更能有效維持肌膚油水平衡，緊緻毛孔，搭配上重新調整出的黃金比例礦泥混合配方，可清潔吸附皮膚油脂、髒污，並能去除老廢角質，平滑細緻肌膚。擁有多種美肌效果，就是一款全能急救面膜，只要5～10分鐘快速擁有發光美肌。

▲含有綠茶原葉的面膜，帶有清新療癒的綠茶淡香。（圖／記者張毓容攝）



全新升級版「黑泥」除了內含海泥換成了混合礦泥，面膜中的綠茶原葉也變得更小片更細緻了，不僅塗抹起來更滑順，更有粉絲笑說，沖洗後綠茶原葉也不會再卡在排水蓋上了。這次升級回歸，歐美地區搶先於8月重新上市，短短時間內國外已經銷售一空，在全球搶貨的情況下，台灣終於爭取到開賣機會，但因實在太熱賣，品牌公關也透露「這批賣完，不確定什麼還會有貨！」



▲買2送5 發光明星超值組，原價NT$6,000，優惠NT$3,600。（圖／品牌提供）



▲Lucky發光禮讚全明星面膜組，原價NT$4,800，優惠NT$2,160。（圖／品牌提供）





▲消費滿四千的滿額贈，可選「紅毯保濕四件組」或「紅毯控油四件組」。（圖／品牌提供）

另外，針對即將開打的百貨週年慶，GLAMGLOW也推出眾多明星組合，從明星商品面膜、清潔到保養全都有，連重新回歸的發光面膜升級版都有加入組合中，有適合鐵粉囤貨的大容量款、發光明星超值組，也有適合嚐鮮新粉的買3送4「全明星面膜組」等，最低折扣換下來4.5折，加上可依膚質自選種類的滿額禮，可說是一整年中最適合入手囤貨的好時機。

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