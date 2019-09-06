美國大學生去年「呼麻」率43%　創35年來最高峰

▲美國大學學生吸食大麻人數創新高。(示意圖／取自免費圖庫CC0）

國際中心／綜合報導

美國密西根大學周四(5日)公布一項研究結果顯示：美國大學生吸食大麻的比例達到了35年以來的最高峰。

《國會山莊報》報導，研究人員調查發現，2018年美國19至22歲的全日制大學學生裡，有43%的人至少有一次吸食大麻經驗。在30天內至少吸食過一次大麻的人，佔25%。上述調查資料顯示，大麻在大學生的年度和月度「流行指數」裡，都到了自1983年以來的最高。

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該研究同時調查了歷年來吸食大麻的美國大學生人數變化。結果顯示：2017年至2018年間，在「過去30天內吸食大麻的大學生人數」此一項目上，人數比例增加了5.7%。

「監測未來小組研究」首席研究員舒倫伯格(John Schulenberg)說：「 大學生吸食大麻的人數變化，是我們從40年前就開始研究的專案，2018年的變化，無疑是其中增長幅度最大的一年。」

「重癮者」的資料也被該項研究記錄在案。過去的5年內，30天內至少吸食20次以上大麻的大學生人數，一直徘徊在4%至6%之間。到了2018年，就有5.8%的大學生幾乎每天都吸食大麻。對於那些選擇高中畢業後直接就業的同齡人，此一比例更更高達11.1%。在19至22歲這個年層的人，大腦仍然處於發育階段，上述資料讓研究人員憂心忡忡。

舒倫伯格說：「對於幾乎每天都要吸大麻的就業青年來說，要他們適應成年人的身份並承擔起責任，可能會更加困難。至於有此習慣的大學生，從其他研究中我們就可得知，吸食大麻跟學習成績糟糕甚輟學，有分不開的關係。」

在被問及為何大麻吸食率會顯著提高時，舒倫伯格說，這可能是由於人們對吸食大有害的看法改變。比起過往，不少人認為平日吸大麻對身體健康帶來的風險，已經下降。

上述研究的樣本是約1400名19至22歲之間的成年人，當中包括900名全日制大學學生、以及535名高中畢業後直接就業的青年。