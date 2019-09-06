韓妞狂曬愛用照！IG爆紅的私密處專用香氛　再也不怕生理期異味

▲最近有一個私密處香氛在韓網上爆紅，眾多韓妞在IG上狂曬愛用照。(圖／翻攝IG@iineorc、@o___bject、@so_eun_jeong、@kimj_s03)

記者張毓容／台北報導

身上散發的氣味會影響別人靠近你的意願，所以女孩不只要乾淨，更要有香氣，甚至曾有網友說：「不用看臉，聞香味就知道是正妹！」想當個香香女孩，香水、體香膏、香氛乳液都是好幫手，但你知道嗎？現在竟然還有私密處專用的香氛。

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最近韓網上就有一款多功能香氛保養品爆紅，除了是私密處專用香氛，可預防生理期的異味、幫助保養私密處健康，還能當作一般香水、衣物香氛使用，天然香氣和多種用途讓韓妞們在IG狂曬愛用認證照，讓人好奇不已！

▲以天然植萃植物油打造，是香氛也是保養品。(圖／品牌提供)



這款專為私密處打造的天然香氛「Foellie愛戀羞羞私密香氛」是香氛，也是保養品，無添加酒精、人工色素、人工香精等易致敏成分，以月見草油、摩洛哥堅果油、荷荷巴油、澳洲堅果油等天然植萃植物油呵護私密處肌膚。

▲除了用在私密處，也可當作一般香氛使用。(圖／翻攝IG@yeoni1713、@duboo_j)



可在經期間使用，預防異味產生，也可當作日常使用的私密處保養香氛，只要滴1～2滴在底褲或是衛生棉、護墊上，可讓香味持續一整天，再也不用擔心讓人尷尬的異味！除此之外，「愛戀羞羞」還能當作一般香氛使用，很多韓妞會滴在衣物、枕頭上，隨時散發清新香氣，也可滴在浴缸內泡澡用。

▲Foellie 愛戀羞羞私密香氛，5ml，NT$680。(圖／品牌提供)



Foellie愛戀羞羞私密香氛共推出6種不同香氣，有優雅濃郁的「玫瑰」香氣；猶如森林裡清新氣息的「木香」；甜蜜又有活力的「蜜桃」；尤加利混合紫羅蘭花香的「性感尤物」；帶著荔枝果香氣息，清新又甜美的「甜心教主」；「海洋之心」則是覆盆子與青蘋果交織出的圓潤酸甜香氣。

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