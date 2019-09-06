外星配色、黑魂齊發！Yeezy Boost 350 V3實鞋曝光　標誌性「薩諾斯」下巴消失了

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早前就由肯爺（Kanye West）曝光的Yeezy Boost V3「Alien」，除了與上一代的V2有著不一樣的鞋型外，就連標誌性的「薩諾斯」中底紋路也變成光滑的平面，然而，經過數月的碟照曝光後，終於在最近由IG爆料帳號@hanzuying帶來實鞋的穿搭照。

▲IG爆料帳號@hanzuying曝光Yeezy Boost V3實鞋的穿搭照。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

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原先這雙Yeezy Boost V3「Alien」僅有白色款，不過，經過多個帳號的曝光後，也確認Yeezy Boost V3將有「黑魂」的配色。其中，2款的鞋面材質皆採用標誌性的Primeknit編織，並於側邊搭配半透明的透氣孔，而中底科技則為全腳掌的Boost，另外，全新的光滑面中底設計，也加深了整體的視覺效果。

▲白色款的Yeezy Boost V3「Alien」。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲黑魂配色是Yeezy系列中最搶手的。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

根據IG爆料帳號@hanzuying消息，全新設計的Yeezy Boost V3「Alien」、「Black」，預計將於12月迎來正式發售，而價格方面較上一代貴，來到美金230元（約台幣7,150元），因此台灣的定價可能從台幣8,800元，上漲至台幣9,000元或是更高，所以喜歡Yeezy系列的朋友，可能要有心理準備囉！

此外，12月的重點鞋款還有一雙，那就是經典的Air Jordan 11「Bred」即將回歸，而這也是繼2012年後的首次復刻，所以對於許多老鞋頭來說，以經典高筒鞋身，搭配皮革、漆皮、網布打造的Air Jordan 11「Bred」，絕對是一雙必收的經典款Air Jordan。該鞋款預計在12／14發售，定價為台幣7,200元。

▲經典的Air Jordan 11「Bred」。（圖／翻攝自Sneakernews）

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