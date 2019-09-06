男帶小三進家族事業！年給「200萬高薪」　辯：成功都她功勞

▲因帶小三進家族企業，和老婆鬧離婚，外遇男還反嗆妻子自立門戶害他沒生意。（示意圖／記者李佳蓉攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

新加坡一名54歲男子與妻子結婚25年，共同經營髮廊，還育有1子，沒想到他不僅和女傭搞外遇，還在髮廊幫小三安排工作，並給愛人9萬元新加坡幣（約新台幣203萬元）的優渥年薪，比正宮的2萬新加坡幣（約新台幣45萬元）還高，打離婚官司時，竟還稱「女傭讓髮廊事業很成功，拿高薪應該的」。

據《中國報》報導，外遇男和50歲妻子在1993年結婚，並在1995年時共同成立一間登記於丈夫名下的髮廊，兩人還育有一名20歲兒子。怎料隨著時光過去，丈夫竟與聘請來的女傭開始搞曖昧，還把小三安排進髮廊上班，一年給9萬新加坡幣高薪，導致25年夫妻情變，兩人因此對簿公堂，爭奪170萬新加坡幣的財產。

請繼續往下閱讀...

法院指出，外遇男並未將大部分所需文件上呈法院，反觀妻子出示戶頭紀錄，顯示出有不尋常的金錢流向，但外遇男卻辯稱是用作家庭開銷，對照女傭兩年在髮廊工作的年薪分別為7.3萬及9.2萬新加坡幣，比外遇男的3萬新加坡幣，和正宮的2萬新加坡幣還多，合理懷疑丈夫藉機轉移資產。

外遇男則辯稱是因為「髮廊生意會這麼好，都是因為女傭的功勞，責任都她扛，高薪應該的」，還反嗆原配自立門戶，搶了髮廊生意導致虧損。不過法官不予採信，判妻子應得48.5%的共同財產（超過74萬新加坡幣）。丈夫對此不滿，已提起上訴。

►生火了！連我媽都用到發光

