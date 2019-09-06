好特別！diptyque把香氛化為貼紙、手環，香味直接穿上身

▲香水竟然能穿上身，真的太有趣了！（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

大家可曾想過真的能把香水「穿」在身上？diptyque突破以往習慣的用香方式，以意想不到的香氛配飾系列讓香水成為時尚配件，為整體穿搭增添別緻的質感，使香氣不再是不可見的存在，而是好玩、可隨心所欲變換的風格造型。

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▲diptyque 香氛貼飾，杜桑，1,850元。

品牌首創將香氛化為貼紙、別針和手環，三種全新賦香方式令香氛世界呈現得更為多彩多姿。隨心拼貼的香氛貼飾兼具衣物配飾與移動擴香功能於一身。搭配各式圖案的香氛貼飾可隨時黏貼於肌膚任何位置。貼紙為霧面緞布質地，便於黏貼和取下，可全天散發香氣。

▲diptyque 香氛手環，2,850元。

香氛手環透過浸泡工藝留香，有如將香氣封存在手環中。專屬的橢圓首飾盒便於抽取及拉伸，長度隨心而定，只需確認後關閉橢圓盒，其中的金屬片即可將手環切斷。擴香過程在抽取間已悄然展開。手環表面在抽取時被輕輕刮去，鎖於其內的馥郁香氣隨即飄散開來。

▲diptyque 香氛別針，4,350元。

diptyque打造的飛鳥更是香氣滿溢的經典鏤空配飾，一款優雅別緻的香氛別針。這鍍金首飾與品牌首家精品店內早前常常出現的木質飛鳥香氛擺件異曲同工。深受文藝復興時期香丸等香氛配飾的影響，此款香氛別針在保留傳統經典的同時，亦被賦予現代特色。







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