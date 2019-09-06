凱特陪小公主上學　穿買不到的MK花洋裝美翻

▲英國威廉王子（右一）和妻子凱特，帶女兒夏綠蒂公主與兒子喬治王子一起上學。（圖／翻攝kensingtonroyal IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

人氣超高的英國威廉王子與妻子凱特，公布4歲女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）與兒子喬治一起上學的新照，再度成為媒體焦點，夏綠蒂步入新校園略顯羞怯，模樣超可愛；媽媽凱特也照例以「高衣Q」吸睛，身穿紅色花洋裝出自美國設計師品牌Michael Kors 2018年春夏系列，想買的粉絲殘念了！

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▲身著制服的夏綠蒂（左）與喬治一同上學很開心。

夏綠蒂隨著哥哥喬治腳步，進入倫敦南部湯瑪士小學預校（Thomas’s School）貝克西分校（Battersea）就讀，兩兄妹穿著深藍色制服展現好氣質；媽媽凱特更是穿搭好手，穿著約9700元的紅白黑印花Michael Kors過膝洋裝搭配腰帶，提供媽媽們參與學校活動的穿搭參考。

▲夏綠蒂與校長握手時略顯羞怯，身穿Michael Kors洋裝的凱特也很搶鏡。

雖然凱特所穿的Michael Kors洋裝是去年春夏款已售罄，但品牌每季都會推出此經典剪裁的洋裝，相似的輪廓、但印花圖騰隨季節做變化，仍有機會穿上與王子妃一樣優雅時尚。