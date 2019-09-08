還想挽回？大人戀愛分手「4要訣」，切忌關係拖泥帶水

▲分手雖然會難受，也不失為自我成長的機會。（圖／翻攝自Piterest，以下同）

編輯 / Lily

兩人小爭執過後，終於有一方開炮提出分手，這次和以往都不同，他再也沒有追回你，而是目送著你離去。後悔分手你會怎麼做？哭求對方回來是不智之舉，專家教你反而要斷得乾淨，給彼此一段冷靜期，或許還能讓這段愛情回溫。

分手別拖泥帶水

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無論是負氣的假分手，又或是思量許久後的真分手，既然兩人會走到分手這步，代表兩人存在了一些問題，這時候要做的不是極力挽回，而是靜下來給自己、對方空間。

認清已是前任事實

既然分手了，就該認清自己正確的位置，別找家人或朋友來勸和，也別在他前面提以往的甜蜜回憶，事已至此，要知道自己沒有前任的特權，兩人關係只是朋友，繼續死纏爛打只會讓對方更厭惡。

改變成爲更好的人

靜下心來想想上一段感情是否有改善空間，遇到相同問題時有沒有更好的處理法。想對方的時候，別輕舉妄動，想辦法把時間填滿，多多認識新朋友，拓展自己交友空間，一方面可以停止胡思亂想，更能充實自己增加吸引力。

恢復聯絡要堅守原則

或許分手一段時間後，你們會開始恢復聯絡，但也別腦補以為對方要復合，或許他只想和你當朋友。兩人即便是再見面也要堅守原則，有一些事情是另一半才能享有特權必須堅守，當他感受到你的改變時，或是正是復合的開始。

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