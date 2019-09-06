潘瑋柏承認「最近吃太多」　自爆《新說唱2》穿環保皮靴偷增高

▲Timberland 亞太區代言人潘瑋柏和全球創意總監Christopher Raeburn上海同台。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／上海報導

在《中國新說唱》擔任帥氣導師的潘瑋柏，人氣攀上新高峰，6日更在上海太古匯為戶外休閒服飾品牌Timberland 站台。身為亞太區代言人的他，梳起招牌飛機頭，穿著環保材質M.T.C.R.靴款上台，大方自嘲「最近吃太多有些發胖」。不過顯然帥度不減，鎂光燈閃不停。

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▲潘瑋柏帥氣站台Timberland，自招最近吃太多。（圖／記者鮑璿安攝）

潘瑋柏在今年（2019）初成為Timberland亞太區品牌代言人，高人氣可想而知。品牌一直以來倡導永續經營，潘瑋柏也坦言個人與品牌核心極為相似，「每個人都可以守護地球，我想要成為地球守護者，但我希望我不是唯一一個，讓我們在保護地球的任務中扮演好自己角色。」

潘帥此次穿著在廣告中高曝光的「M.T.C.R.靴款」以及軍綠色直筒褲亮相上海太古匯，與全球創意總監Christopher Raeburn同台，一登場就自嘲「最近吃的有點多」，所以褲子看起來很緊。不過絲毫不減帥氣程度，引來現場粉絲尖叫。潘瑋柏也分享當天穿搭，皆以回收再生纖維打造，盡可能降低製程中對環境造成的危害，每個人都能夠為地球盡一份力。

▲潘瑋柏在《中國新說唱》也愛穿踢不爛的Timberland。（圖／記者鮑璿安攝）

然而，潘帥對品牌靴子的熱愛更不僅於此，除了在廣告和演出中會穿，連《中國新說唱》的節目上也很常出現，無疑是品牌最佳代言人。他也補充，「因為在新說唱穿上這款靴子，高度就增加很多，然後是帥氣程度，看起來很無敵，真的是踢不爛（Timberland）。」

▲Ecoriginal Jacket連帽防水外套NT$6,900，M.T.C.R. Moc Toe Boot小麥色全粒面皮革NT$5,500。（圖／品牌提供）

M.T.C.R.靴款系列，採用來自長期落實環境永續實踐的LWG （Leather Working Group）所認證的優質皮革，靴身內裡採用50%回收PET保特瓶原料環保材質，鞋帶更以100％回收PET材質製成，為永續家園盡一份力，同時也多了一個購買的理由。

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 6 日 上午 2:48 張貼

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