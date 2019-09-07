恐怖片《牠》推「小丑紅氣球夜燈」　詭異紅光令人發毛，你敢打開嗎？

編輯／JJ 圖／翻攝自firebox、《牠》、《牠：第二章》電影劇照、《安娜貝爾》、《恰吉》、《祝你忌日快樂》

在全球創下恐怖電影影史上票房佳績的《牠》，今年終於迎來萬眾期盼的續集《牠，第二章》，將揭開跳舞的小丑潘尼懷斯的謎團，趁著上映的熱潮，國外網站Firebox推出了一款潘尼懷斯小丑「紅氣球檯燈」，打開開關將會在黑暗中發出詭異紅光，你敢使用嗎？

氣球運用在影視作品中通常象徵著孩子們的純真、無邪，但在《牠》系列電影中潘尼懷斯小丑手中的紅氣球，只要一出現就代表著災難的降臨，紅氣球在第一集中便不斷出現在主角們視野中，接著他們就會碰到恐怖的潘尼懷斯小丑。

而FIREBOX推出的這款「Pennywise Balloon Lamp」，與其說是「檯燈」，不如說是恐怖的「小夜燈」，因為它並不會發出足夠的光線，而僅僅是散發出詭異的紅光，功能就只有看起來「恐怖」而已。

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只要為紅氣球小夜燈的USB接頭插上電就能使用，開關就在氣球的繩結處，隱藏得很好也很有創意，雖然說穿了這就是一個看著心裡毛毛、用來嚇人的玩意，但沒想到一個要價29.99英鎊（約台幣一千一百元）的「紅氣球小夜燈」已經在網站上完售了，現在起只能排隊預購。

其實許多恐怖電影中的象徵物品都會被作為商品販售，而且喜歡收集的也大有人在！像是《祝你忌日快樂》中的面具到處都買的到，還有本身就是恐怖電影靈魂的安娜貝爾娃娃、恰吉，昂貴的一比一同款，都有人搶著買～

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