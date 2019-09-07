同步紐約／侯佩岑機場穿花花裝露好心情　9／8晚間10點現身TORY BURCH大秀



▲TORY BURCH秀場直擊影音，9月8日晚間22點同步連線。（影／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

9月是時尚大月，紐約時裝周打頭陣登場，侯佩岑本季也受到飛到紐約，即將在台灣時間8日（周日）晚間10點現身TORY BURCH秀場，《ET FASHION》也將透過本篇現場直播，讓時尚粉絲們能第一時間畫重點。

在此之前，先來欣賞下侯佩岑先曝光的機場時尚，一身TORY BURCH花花襯衫，完美傳達她睽違多時又要再去時裝周的好心情，從媽媽角色中暫時解脫，放風一下！

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▲侯佩岑睽違時裝周已久，本季受TORY BURCH之邀再度前往紐約時裝周。（圖／品牌提供）



出發當天下午，侯佩岑仍有工作在身，受訪時她表示：「比起工作，當媽媽是壓力更大的，妳不能辭職、也沒有休息。」所以要一連跟老公、小孩分開4天，她樂得很，笑說：「媽媽的和諧就是家庭的和諧。」

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侯佩岑的機場時尚優雅隨興，印花襯衫隨意落在高腰牛仔喇叭褲外，Gemini Link針織外衫披上肩，配個紅色Kira系列肩背包畫龍點睛，踩著平底鞋出發，俐落走跳機場，品味與時髦度完美得分。接下來，大秀即將上場，侯佩岑會穿什麼現身？大家可以一起來期待一下。

▲侯佩岑著TORY BURCH 2019秋冬系列女裝前往機場，針織衫（NT$17,900）、襯衫（NT$17,900）、喇叭褲（NT$11,900）、紅色Kira系列肩背包（NT$19,900）、緞帶網紗平底鞋（NT$13,900）。（圖／品牌提供）