21歲「怪物新人」Karencici中空裝跑趴　平坦腹肌KO西門町辣妹

▲Karencici對「怪物新人」稱號很謙虛，比較希望大家叫她XX。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

Karencici與金曲獎最佳新人擦身而過，雖然與鍍金無緣，但年僅21歲的她曾幫過許多一線歌手如蔡依林等人寫歌，而被稱為「怪物新人」，且今年紅毯處女秀因只穿「一塊布」火辣登場，而讓人留下深刻印象。今（9／6）她受邀合體ØZI、許光漢到New Balanece西門町概念店跑趴，中空裝露平坦腹肌，大辣等級的尺度，再度KO全場跑趴潮妹。

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▲（左起）許光漢、Karencici、ØZI受邀擔任New Balance經典灰潮派對嘉賓。（圖／品牌提供）



New Balanece今夜在西門概念店舉辦經典灰潮派對，Karencici踩著997S鞋款擔任演唱嘉賓，對於「怪物新人」的稱號，她笑言覺得很榮幸，不過謙虛表示「其實我也還在學習，所以沒有那麼誇張啦～」那喜歡大家用什麼暱稱叫她？秒答「美女，謝謝！」展現幽默一面。

▲有「怪物新人」之稱的Karencici，今晚在派對上展現入圍金曲獎最佳新人的好歌喉。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）



Karencici認為自己今天的辣妹造型，其實像是帶有未來感的「女特工」，她透露私下穿搭偏好帥氣中性，舉例來說裙子配球鞋是平常就會穿的打扮，其中灰、白、暗色系就是常穿的顏色，剛好與今晚派對主題不謀而合。

▲Karencici穿997S，售價NT$4,250元。（圖／品牌提供）



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同為演唱嘉賓的ØZI，穿997 Sport灰色球鞋登場，戴著招牌果凍紅墨鏡賣力獻唱，將氣氛炒熱到最高點。受訪時，正在籌備第二張專輯的他說：「灰色有一種穩重的感覺，也代表沈穩的心理狀態，和自己深夜時的思緒十分接近，是啟動創作靈感的來源。」

▲ØZI也是今晚派對演唱嘉賓。（圖／品牌提供）

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 6 日 上午 5:53 張貼