陳庭妮甜美氣完美Hold住熟感豹紋　網狂誇：美得不可思議

▲陳庭妮拎蟒蛇壓紋小包，也能有俏麗感，仔細瞧瞧她的同款美包。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

陳庭妮（妮妮）日前用自身甜美氣息，完美Hold住穿不好會略顯成熟的豹紋洋裝，將短髮往兩旁梳起公主頭，即使穿著野性又拎著蟒蛇壓紋的提包，仍能展現俏麗感。網友一看一片讚聲，呼應主題留言讚「美豹了」，甚至有人說「美得不可思議」、「美的這麼高級」，時尚品味獲得超高肯定。

▲陳庭妮靠甜美氣質完美Hold住豹紋Style，依舊年輕俏麗。（圖／翻攝陳庭妮IG、品牌提供）



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妮妮拎的蟒蛇壓紋提包，出自美國時尚品牌MICHAEL KORS（MK）近期主打包款CECE，該款為2019秋季系列新款。本周MK在台舉辦秋冬系列發表會，以City Chic為主題，運用大量的動物圖騰、鉚釘裝飾，解放成天穿梭在都會叢林的女人們，難得流露野性美感。

▲陳庭妮拎的CECE包（NT$20,600）、豹紋皮革拼接綁帶靴（NT$14,400）。（圖／翻攝陳庭妮IG、品牌提供）



中性色彩、灰色水洗丹寧、大量鉚釘裝飾、硬派軍裝風格，讓女人們能自在展現叛逆情懷，大量的金屬色系，結合時下流行的運動風與Logo回歸風潮，中規中矩的摩登感與解放的Party氛圍，象徵都會女人能暫時解放，透過品味傳達自我時尚觀點。

▲MK台北發表會將場地佈置成略帶Party感，完美襯托本季都會野性女人的主題。（圖／品牌提供）



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秋季系列配件中，除有妮妮早先配戴過的動物壓紋拼接款，還有採用不同形狀鉚釘裝飾的小方包，混合圓形與方形的金色鉚釘，讓氣質輪廓的包款，迸發個性時尚態度，扭轉前幾季的印象。

▲（依序）CECE鉚釘動物紋鍊包（NT$22,100）、Whitney水藍色拼接鉚釘鍊包（NT$19,500）、MK LOGO方型提包（NT$14,800）。（圖／品牌提供）

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 6 日 上午 5:05 張貼