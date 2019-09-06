楊冪懶理緋聞、爭撫養權風波　戴美鑽秀玉腿當吸金王

▲楊冪在上海出席Stuart Weitzman代言活動，佩戴DE BEERS鑽石項鍊。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星楊冪與劉愷威去年底結束4年婚姻，兩人的寶貝女兒小糯米撫養權究竟落在哪一方，近日仍是媒體議論焦點；她也被爆離婚半年已結交新歡，與前韓國JYP娛樂中國成員魏大勛傳出緋聞。不過種種消息不影響她的吸金功力，昨依然發揮「帶貨女王」氣勢，在上海出席Stuart Weitzman代言活動，同時佩戴De Beers鑽石珠寶，bling bling好搶眼。

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▲楊冪拍Stuart Weitzman長靴廣告展現迷人身材比例。（圖／翻攝品牌IG）

楊冪是時尚寵兒，卸下某一類的代言，立刻就有下一個品牌補上，掏金功力驚人，據悉身價高達百億元。今年秋冬她再度擔任美國精品鞋履品牌Stuart Weitzman全球代言人，在廣告中穿上招牌的過膝長靴，盡顯完美的身材比例。

▲楊冪戴De Beers鑽石耳環與項鍊，眼妝也有心機。

昨她現身Stuart Weitzman上海活動，除了穿上黑色迷你裙洋裝搭配黑色長靴外，同時配搭De Beers珠寶，她選擇的款式都是任何場合、服裝都容易搭配的簡潔設計，包括鑲嵌一圈鑽石的Diamond Line鑽石項鍊、DB Classic 垂墜式鑽石耳環、Classic Line五層鑲鑽戒指，為一身黑裝添亮點。

▲De Beers Diamond Line鑽石項鍊（左），DB Classic垂墜式主鑽1克拉鑽石耳環約107萬起。