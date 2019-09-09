入手機會來了！樂高《怪奇物語》「Upside Down」超過2千塊積木玩轉世界

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早在5月的時，Netflix與LEGO（樂高）就已經達成協議，並宣佈帶來《怪奇物語》X LEGO的「The Upside Down」套裝，以向劇中的世界觀致敬，不過，當時僅有LEGO VIP才能購買，所以有許多朋友大喊可惜，但經過數個月後，雙方便決定再度迎來發售，並且就連非LEGO VIP也能購買。

▲《怪奇物語》X LEGO的「The Upside Down」套裝。（圖／翻攝自LEGO）

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這款致敬《怪奇物語》「Upside Down」世界觀的LEGO套裝，內含2,287個物件，包括11號（Eleven）、麥克（Mike Wheeler）、路卡斯（Lucas Sinclair）、達斯汀（Dustin Henderson）、威爾（Will Byers）、喬絲（Joyce Byers）、吉姆警長（Chief Jim Hopper）以及魔王（Demogorgon）等8位人物。

▲11號、麥克。（圖／翻攝自LEGO）

▲路卡斯、達斯汀。（圖／翻攝自LEGO）

▲威爾、喬絲。（圖／翻攝自LEGO）

▲吉姆警長、魔王。（圖／翻攝自LEGO）

然而，LEGO所設計的「The Upside Down」套裝，其實是以喬絲在第一季的家為主場景，並且除了人物以外，還有吉姆警長的卡車、臥室、起居室、餐廳等設計，如果各位是《怪奇物語》的粉絲，那這款LEGO套裝絕對會是很不錯的收藏。

▲吉姆警長的卡車。（圖／翻攝自LEGO）



▲臥室、起居室、餐廳的設計。（圖／翻攝自LEGO）

《怪奇物語》X LEGO的「The Upside Down」套裝，目前已經在Walmart、LEGO美國官網發售，定價為美金200元（約台幣6,200元），上回沒搶到的朋友，這次千萬別錯過。

此外，在科幻電影中有至高地位的《星際大戰》，最近也有與LEGO合作推出赫赫有名的「滅星者」太空戰艦，其中，「滅星者」是電影中銀河帝國海軍的代表戰艦，同時也是許多粉絲必收藏的模型之一。據悉此款「滅星者」太空戰艦，將於10／1迎來發售，定價為美金700元（約台幣21,700元）。

▲「滅星者」太空戰艦。（圖／翻攝自LEGO）

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