侯佩岑當媽後越穿越短　靠32K「神器」曬大腿當辣妹

▲侯佩岑教女生們選擇長靴的小技巧。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

侯佩岑今（9／6）現身SOGO復興館為有STUART WEITZMAN（SW）新店開幕站台，鞋櫃收藏多雙該牌招牌過膝長靴的她，穿32K灰色KIRSTIE長靴登場，一出場就嘴甜封SW為「美腿神器」。她推薦女孩子鞋櫃一定要收，「配個比短褲長一點點的西裝，有點性感，但又不會太裸露。」讓她當媽後，也因此能繼續穿迷你裙、小熱褲。

▲侯佩岑晚上就要搭機飛紐約，下午仍抽空站台「美腿神器」新店開幕活動。（圖／品牌提供）



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身為女明星，侯佩岑將買鞋部分原因歸咎於「工作需要」，怕不怕老公傻眼？她甜回：「我覺得每個女孩都是蜈蚣。（老公）習慣就好，沒事的。」沒地方擺怎麼辦？「鞋櫃真的有放不下的感覺，但盡量放，本來都是兩隻腳擺，現在變成1前1後，真的不行可以放去別的地方。」

▲侯佩岑誠實說家中鞋櫃真的快放不下，已經開始放緊一些了。（圖／品牌提供）



光是SW「美腿神器」，侯佩岑常穿的就有灰色、咖啡色、黑色，每季都會手滑、「看到就想買」。為什麼會那麼沒有抵抗力？侯佩岑讚：「它們的很貼腿、粗跟，不會像有些長靴，靴頭硬硬的感覺很壯一塊，真的能拉長比例，而且我還可以走著逛街一整天。」

▲STUART WEITZMAN最有名的就是貼腿長靴，侯佩岑穿的款式為KIRSTIE灰色長靴，售價NT$32,600元。（圖／品牌提供）



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STUART WEITZMAN位在SOGO復興館的專賣店改裝後重新開幕，半開方式的空間用大量鏡面與明亮光線營造出明亮寬廣的舒適的空間，通過大片的駝色地毯呈現出精緻高級質感。為歡慶新店開幕，更特別於該店推出全台獨家的WYLIE別注系列，小羊皮材質鞋履後跟為可摺式設計，樂福鞋能一秒變穆勒鞋。

▲新店開幕同步推出全台獨家系列，（依序）WYLIE黑色平底（NT$15,500）、駝色高跟款（NT$17,600）。（圖／品牌提供）

▲速速逛一下「美腿神器」秋冬新款。（影／記者張妤瑄攝）

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 6 日 上午 2:07 張貼