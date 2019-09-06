泫雅自己都笑了！新髮型被網友瘋狂比對　跟愛犬撞髮比誰萌

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@hyunah_aa、@gunsnroses、《勇敢傳說》

與其他明星比起來，泫雅算是非常頻繁的在Instagram上分享自己的生活，讓粉絲們看得過癮自己也開心，就算是崩壞的形象也不吝嗇PO上網，像是近日泫雅燙了一頭超級捲的大捲髮，第一時間就放上影片，頂著爆炸捲髮看到鏡頭裡的自己都忍不住笑了，崩潰喊：「怎麼燙這麼捲！」。

Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 2 日 下午 9:12 張貼

影片中泫雅和身旁的設計師抱怨：「路邊的大叔看到我都笑了」、「我只是想燙個頭，你怎麼燙這麼捲！」，不過泫雅自己似乎也樂在其中，頂著這顆頭拍了許多組照片和大家分享，引起了網友們的兩極反應。

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許多網友看到都無法接受，覺得不能理解這種時尚，而且近期也不斷被說散發出「大媽味」，但也有許多喜愛泫雅的粉絲們，認為這種從頭頂開始就澎到不行的大媽髮型，也只有她能駕馭了！

看到這頭捲髮大家也克制不住聯想力，紛紛提出泫雅這次與誰的髮型互撞了，除了最多人說的大嬸味十足「花媽」之外，有人說像極了勇敢傳說的梅莉達公主，只差沒染上橘色、或是與歐美八零年代的搖滾歌手髮型，有異曲同工之妙，最後，還有網友說：「根本跟泫雅的狗狗一樣」，沒想到還與自己的狗狗撞了髮型。以下就來看看對比圖。

不過給觀眾帶來娛樂效果也到此為止，就算燙了一顆難以駕馭的捲髮，泫雅一樣可以美翻天，接下來幾天她也連續PO出幾張出遊照，可以看到她把頭髮弄順了一點，正常許多，配上一雙火辣的紅色高跟皮靴，在異國的大街上露出性感大長腿，另外，這種髮型綁起馬尾也很適合，捲捲的瀏海很有俏皮感，就不會有整顆頭過於厚重的感覺了。

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