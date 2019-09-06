研究：男人別跟女人吵　因為記性比你強　男人穩輸！　

▲跟女人吵？男人，別白費力氣了！（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

國際中心／綜合報導

《每日郵報》報導，瑞典研究人員為「男人別跟女人吵」這項論證進行了長達40年的研究。結果發現「系金ㄟ」！

因為女性比男性更容易記住各種細節，而且還會在吵架時突然想起來。例如「誰說的，說了些甚麼」、或是「找不到的東西應該在哪兒」。所以，男人，別白費力氣了。

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女性具備記性強的優勢，導源於她們擁有更發達的「事件記憶」(episodic memory)能力，這有助於她們清楚記得各種年代久遠的事情。

「事件記憶」是記住「自傳式事件」(autobiographical event)的能力。例如「上周發生了什麼事」、或是「今天早上有沒有餵貓」等。就是這個因素說明，她的腦筋比你清楚。跟女性爭論沒用，穩輸。研究同時指出：女性更容易記住臉孔和氣味。

這項研究由瑞典卡羅林斯卡學院( Karolinska Institute)的艾斯柏荷姆(Martin Asperholm)教授領銜，從1973年持續到2013年，時間長達40年。從617項實驗中得出上述結果，有多達120萬人參予了相關實驗。