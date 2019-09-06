一進去就逛到出不來！藝術家村上隆、安迪沃荷作品MoMa Design Store才買得到

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MoMa（現代藝術博物館）Design Store是世界知名的設計商店，並且每季推出的商品都會有亮點，而這次的2019秋冬系列，便出現了知名藝術家村上隆、草間彌生、安迪沃荷（Andy Warhol）、巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）等人的經典創作。

MoMA Design Store（@momadesignstore）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 5 日 下午 3:13 張貼

MoMa Design Store 2019秋冬系列推出的商品種類，包括家居用品、雕塑、滑板、遊戲、服飾配件等，其中值得收藏的藝術家作品相當多，像是村上隆太陽花坐墊、草間彌生雪花球系列、安迪沃荷日落滑板、巴斯奇亞塗鴉水壺以及凱斯哈林（Keith Haring）西洋棋。另外，派翠西亞奧奇拉（Patricia Urquiola）的玻璃桌子、尼爾契哈諾夫斯基（Nir Chehanowski）的地球燈，也是大家可以考慮購入的品項之一。

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▲村上隆太陽花坐墊，大款售價為美金280元（約台幣8,700元）、小款售價為美金150元（約台幣4,650元）。（圖／翻攝自MoMa Design Store）

▲草間彌生雪花球系列，售價為美金180元（約台幣5,600元）。（圖／翻攝自MoMa Design Store）

▲安迪沃荷日落滑板，售價為美金600元（約台幣18,600元）。（圖／翻攝自MoMa Design Store）

▲巴斯奇亞塗鴉水壺，售價為美金50元（約台幣1,550元）。（圖／翻攝自IG@momadesignstore）

▲凱斯哈林西洋棋，售價為美金38元（約台幣1,200元）。（圖／翻攝自MoMa Design Store）

▲派翠西亞奧奇拉的玻璃桌子，售價為美金2,500元（約台幣77,500元）。（圖／翻攝自MoMa Design Store）

▲尼爾契哈諾夫斯基的地球燈，售價為美金185元（約台幣5,350元）。（圖／翻攝自MoMa Design Store）

由MoMa Design Store帶來的2019秋冬系列商品，目前已於MoMa Design Store官網上架，而網站上還有各式不同的藝術作品，因此想要讓家裡增加設計擺飾的朋友，都可以上官網看看有沒有喜歡的商品喔！

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