梅克爾訪中發聲「保護香港人的權利、自由」：對話才能解決危機！

▲中國國務院總理李克強（圖左）會面德國總理梅克爾（圖右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今（6）、明（7）兩日訪問中國，她今日上午抵達北京，會晤中國國務院總理李克強；外界關注她會如何回應香港局勢，她下午則在記者會表示，香港人民的權利與自由應該受到保護，且只有透過對話，才能找到解決危機的方法，同時還要避免暴力。

《美聯社》報導，梅克爾今日上午先會面李克強，稍晚將與中國國家主席習近平共進晚餐，她所面臨的挑戰是，如何在人權問題與德國最大貿易夥伴之一國家的經濟討論中取得平衡。

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梅克爾在與李克強的聯合記者會表示，她在會談中提及，《香港基本法》所規定的權利、自由應該得到保障。她認為，政治上不涉及暴力的對話，才是解決問題的途徑。

報導指出，德國是中國去年最大的單一貿易夥伴，貿易總額達到2180億美元。長期以來，德國、中國一直保持友好關係，然而，前者抱怨後者的市場准入與科技政策後，雙方關係日益緊張。

李克強則告訴記者，德國企業在中國受到歡迎，由於雙方有信任的基礎，獲得批准也會相對容易。他補充，與梅克爾討論人工智能、自駕汽車、智慧財產權、減少出口控制等方面的合作。

美國總統川普利用關稅壓制中國，對此，梅克爾表示，美中貿易戰已影響德國企業，希望德中關係能成為捍衛多邊貿易關係的典範。據了解，她7日將前往武漢，替德國汽車供應商Webasto展開揭幕儀式，並於武漢大學發表演講。

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